С начала года рязанских производителей молока оштрафовали на 1,1 млн рублей

В продукции нашли контаминант.

За 2024 год рязанских производителей молока оштрафовали на 1,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

В образце нашли нарушения по микробиологическому показателю безопасности.

Ведомство провело работу по установлению источников попадания контаминанта в продукцию и исключению в дальнейшем подобных нарушений.

По результатам проверок составлен 21 административный материал и назначены наказания в виде штрафа на общую сумму более 1,1 млн. рублей.