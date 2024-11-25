Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 25
Втр, 26
Срд, 27
ЦБ USD 103.79 1.21 26/11
ЦБ EUR 108.87 1.44 26/11
Нал. USD 103.70 / 103.00 25/11 18:30
Нал. EUR 108.00 / 109.00 25/11 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
4 часа назад
443
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
3 615
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
12 ноября Сбербанк отметил свое 183-летие. О том, куда...
15 ноября 17:35
8 021
Дилерская сеть exeed — лучшая в премиальном сегменте по версии рейтинг...
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с онлайн-п...
15 ноября 11:42
8 641
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
С начала года рязанских производителей молока оштрафовали на 1,1 млн рублей
В продукции нашли контаминант.

За 2024 год рязанских производителей молока оштрафовали на 1,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

В образце нашли нарушения по микробиологическому показателю безопасности.

Ведомство провело работу по установлению источников попадания контаминанта в продукцию и исключению в дальнейшем подобных нарушений.

По результатам проверок составлен 21 административный материал и назначены наказания в виде штрафа на общую сумму более 1,1 млн. рублей.