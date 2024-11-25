Рязанская область вошла в десятку регионов по приверженности населения ЗОЖ
Лидерами рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни стали регионы Северного Кавказа. Рязанская область заняла 10-е место.
Рязанская область заняла 10-е место в рейтинге регионов по приверженности населения здоровому образу жизни. Об этом 25 ноября
Лидерами рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни стали регионы Северного Кавказа. Три первых строчки занимают Чечня, Дагестан и Кабардино-Балкария.
«Худшие» результаты — у Магаданской области, Камчатского края и Еврейской автономной области.