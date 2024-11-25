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Рязанская область вошла в десятку регионов по приверженности населения ЗОЖ
Лидерами рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни стали регионы Северного Кавказа. Рязанская область заняла 10-е место.

Рязанская область заняла 10-е место в рейтинге регионов по приверженности населения здоровому образу жизни. Об этом 25 ноября сообщило РИА Новости.

Лидерами рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни стали регионы Северного Кавказа. Три первых строчки занимают Чечня, Дагестан и Кабардино-Балкария.

«Худшие» результаты — у Магаданской области, Камчатского края и Еврейской автономной области.