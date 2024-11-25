Рязанцы рассказали о нелегальной рюмочной на улице Маяковского

По словам местных жителей, заведение работает тайно, рядом с ним замечали нетрезвых людей.

Рязанцы рассказали о нелегальной рюмочной на улице Маяковского. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщил Telegram-канал «Рзн Лайф».

«Маяковского 77/10. Раньше было кафе, по факту разливайка. Сейчас работают тайком. Нет вывески, нет ничего и дверь всегда закрыта. Но, когда она открывается, оттуда вываливаются тела в бессознательном состоянии», — указано в публикации.