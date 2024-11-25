Рязанцы накопили на вкладах более 290 миллиардов рублей

Сумма, которую рязанцы хранят в банках, за год выросла более чем на четверть. На 1 октября она превышала 290 миллиардов рублей.

Сумма, которую рязанцы хранят в банках, за год выросла более чем на четверть. На 1 октября она превышала 290 миллиардов рублей. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщила пресс-служба ЦБ.

Отмечается, что в эту сумму не входят средства на счетах эскроу, которые используют для покупки жилья в строящихся домах.

Как указано в публикации, рязанцы выбирают для накоплений национальную валюту: за год депозитный портфель в рублях увеличился почти на 30%, а сумма на вкладах в иностранной валюте снизилась на 17,4%.

Чаще всего рязанцы размещают деньги на срочных вкладах. На них в начале октября хранилось 210,6 миллиардов рублей. Остальная сумма размещена на текущих счетах, к таким, например, относятся те, к которым привязаны банковские карты.

«Ставки по вкладам, в том числе долгосрочным, растут несколько месяцев вслед за повышением ключевой ставки. При этом длинные вклады позволяют зафиксировать высокие проценты надолго. Это дает возможность не только защитить сбережения от инфляции, но и заработать», — отметила заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Елена Морозова.