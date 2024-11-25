Рязанцев предупредили о рейдах Госавтоинспекции

В понедельник, 25 ноября, сотрудники Госавтоинспекции проводят комплексные мероприятия «Ремни безопасности», направленные на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей и пассажиров.

В понедельник, 25 ноября, сотрудники Госавтоинспекции проведут комплексные мероприятия «Ремни безопасности», направленные на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей и пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на своей странице во «ВКонтакте».

Как указано в посте, полицейские проверят использование водителями и пассажирами ремней безопасности. Нарушителям грозит штраф в размере одной тысячи рублей.