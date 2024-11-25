Рязанцев попросили помочь в поисках 75-летнего владимирца
Отмечается, что мужчина может находиться в Рязанской области.
Рязанцев попросили помочь в поисках 75-летнего владимирца. Об этом сообщил ПСО «ЛизаАлерт».Отмечается, что в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области пропал Владимир Хлебников.
С 22 ноября 2024 года его местонахождение неизвестно.
Отмечается, что мужчина может находиться в Рязанской области.
Приметы: рост 190 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза зеленые.
Одежда: черная куртка, черно-белая рубашка в клетку, темные спортивные брюки, черные ботинки, черная кожаная кепка.