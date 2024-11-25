Рязанцам рассказали о новом виде смертельной токсикомании, которой увлекаются подростки

«Сниффинг» — это газовая токсикомания. Подростки вдыхают пары газов из зажигалок, дезодорантов и освежителей воздуха, тем самым вызывают у себя токсическое опьянение и галлюцинации.

Рязанцам рассказали о новом виде смертельной токсикомании «сниффинге», которой увлекаются рязанские подростки. Интервью с врачом-психиатром Эльвирой Тарских появилось на телеканале ГТРК «Ока».

По ее словам, «сниффинг» — это газовая токсикомания. Подростки вдыхают пары газов из зажигалок, дезодорантов и освежителей воздуха, тем самым вызывают у себя токсическое опьянение и галлюцинации.

«В следствие кислородного голодания и токсического действия на организм, вызывается нарушения работы всех внутренних органов. Последствия — психические нарушения, слабоумие. Возможен летальный исход уже при первом вдыхании газа», — отметила нарколог.

Как рассказала Эльвира Тарских, эффект от вдыхания газов непродолжительный — «поймать» подростка в состоянии опьянения будет трудно. Но родителям стоит обратить внимание на слезящиеся глаза у ребенка, воспаленные слизистые носа, потертости и трещинки на крыльях носа.

Если родители нашли пустые зажигалки, балкончики с газом, дезодоранты у ребенка, врач посоветовала обращаться к специалистам-наркологам.

«Родители должны помнить, что такая форма зависимости — первая ступень к переходу к другим более тяжелым наркотикам», — рассказала Тарских.