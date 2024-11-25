Россиян предупредили о новой схеме для кражи аккаунтов на Госуслугах

Гражданам приходят сообщения или письма на почту с предупреждением о попытке входа в профиль. В тексте также просят позвонить по указанному номеру. Пользователю диктуют инструкции, после выполнения которых он теряет доступ к своей учетной записи.

Россиян предупредили о новой схеме для кражи аккаунтов на Госуслугах. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщил Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».

Гражданам приходят сообщения или письма на почту с предупреждением о попытке входа в профиль. В тексте также просят позвонить по указанному номеру якобы в службу поддержки. Пользователю диктуют инструкции, после выполнения которых он теряет доступ к своей учетной записи.

По данным портала, в таком случае на жертву мошенников могут оформить кредиты.