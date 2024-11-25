Российские средства ПВО за ночь сбили восемь баллистических ракет
Также ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики, которые обеспечивали работу предприятий украинского ВПК.
Российские средства ПВО за ночь сбили восемь баллистических ракет. Об этом сообщили в Минобороны.
Также ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики, которые обеспечивали работу предприятий украинского ВПК.
Группировка «Запад» улучшила тактическое положение, были отражены 5 контратак штурмовых групп ВСУ, противник потерял за сутки до 400 военнослужащих.
Ранее стало известно, что Курская область подверглась атаке ATACMS.