Российские средства ПВО за ночь сбили восемь баллистических ракет

Также ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики, которые обеспечивали работу предприятий украинского ВПК.

Российские средства ПВО за ночь сбили восемь баллистических ракет. Об этом сообщили в Минобороны.

Также ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики, которые обеспечивали работу предприятий украинского ВПК.

Группировка «Запад» улучшила тактическое положение, были отражены 5 контратак штурмовых групп ВСУ, противник потерял за сутки до 400 военнослужащих.

Ранее стало известно, что Курская область подверглась атаке ATACMS.