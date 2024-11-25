Полиция сообщила подробности ДТП в Рязанской области

В результате происшествия пострадали водитель и пассажир одной из машин.

Полиция сообщила подробности ДТП в Касимове. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Авария случилась 24 ноября, примерно в 19:15 вблизи дома № 38/19 по улице Татарская. По предварительной информации, 20-летний рязанец за рулем автомобиля «Лада 211440» столкнулся с «Ваз 21124», под управлением 35-летнего жителя Касимовского района.

В результате происшествия водитель и пассажир первого авто получили травмы. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области произошло ДТП с пострадавшими.