Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 25
Втр, 26
Срд, 27
ЦБ USD 102.58 1.9 23/11
ЦБ EUR 107.43 1.35 23/11
Нал. USD 103.50 / 103.00 25/11 14:55
Нал. EUR 108.05 / 108.50 25/11 14:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
3 407
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
12 ноября Сбербанк отметил свое 183-летие. О том, куда...
15 ноября 17:35
7 807
Дилерская сеть exeed — лучшая в премиальном сегменте по версии рейтинг...
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с онлайн-п...
15 ноября 11:42
8 422
От «Востока» до «Химволокна». Названия остановок в Рязани, которые пот...
Остановки общественного транспорта в Рязани сохраняют с...
6 ноября 16:02
25 041
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Почти 50% рязанцев выступили против использования иностранных слов на вывесках
Согласно опросу, 43% рязанцев хотели бы, чтобы подобные правила действовали в городе. 31% высказались против. Сторонников запрета среди мужчин больше, чем среди женщин.

43 процента рязанцев поддержали введение ограничений на использование иностранных слов на уличных вывесках, следует из исследования SuperJob.

Согласно опросу, 43% рязанцев хотели бы, чтобы подобные правила действовали в городе. 31% высказались против. Отмечается, что сторонников запрета среди мужчин больше, чем среди женщин.

Среди опрошенных до 35 лет инициативу поддержали только три из 10, а среди граждан старше 45 лет — 64%.

По данным SuperJob, ранее глава администрации Ярославля Артем Молчанов ввел запрет на использование иностранных слов на уличных вывесках, исключение составляют только зарегистрированные торговые марки. Подобные ограничения с 2023 года действуют в Краснодаре и Саратове.