Почти 50% рязанцев выступили против использования иностранных слов на вывесках

Согласно опросу, 43% рязанцев хотели бы, чтобы подобные правила действовали в городе. 31% высказались против. Сторонников запрета среди мужчин больше, чем среди женщин.

43 процента рязанцев поддержали введение ограничений на использование иностранных слов на уличных вывесках, следует из исследования SuperJob.

Согласно опросу, 43% рязанцев хотели бы, чтобы подобные правила действовали в городе. 31% высказались против. Отмечается, что сторонников запрета среди мужчин больше, чем среди женщин.

Среди опрошенных до 35 лет инициативу поддержали только три из 10, а среди граждан старше 45 лет — 64%.

По данным SuperJob, ранее глава администрации Ярославля Артем Молчанов ввел запрет на использование иностранных слов на уличных вывесках, исключение составляют только зарегистрированные торговые марки. Подобные ограничения с 2023 года действуют в Краснодаре и Саратове.