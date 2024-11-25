Около рязанской ОДКБ имени Дмитриевой высадили 30 кедров

Озеленение провели на детской площадке больницы.

Около рязанской ОДКБ имени Дмитриевой высадили 30 кедров. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщила группа регионального минздрава ВКонтакте.

Озеленение провели на детской площадке больницы.

«Деревья выделяют фитонциды, которые обладают бактерицидными свойствами и способствуют очищению воздуха, в большом количестве производят кислород, активно ионизируют воздух. Это важно для успешного лечения и реабилитации наших пациентов», — заявила главный врач медучреждения Инна Лебедева.

Фото: группа «Министерство здравоохранения Рязанской области» ВКонтакте.