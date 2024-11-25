Общеуниверситетский День открытых дверей РГРТУ посетили более 600 человек

Гостям рассказали о масштабной научной деятельности университета, взаимодействии с ключевыми работодателями, возможностях студентов вне учебы. Все желающие смогли задать свои вопросы.

24 ноября на общеуниверситетский День открытых дверей РГРТУ имени Уткина пришли более 600 человек. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Исполняющий обязанности ректора Сергей Банников начал официальную часть с поздравления с Днем матери.

«Не было бы мам, не было бы абитуриентов», —отметил он.

В радиоуниверситет приехали семьи из Рязанской области, Подмосковья и других регионов. Родители-выпускники вуза привезли своих детей и отметили положительные изменения.

Перед официальной частью гости оценили презентацию кафедр, студенческих объединений и предприятий-партнеров. В радиоуниверситете один колледж, пять факультетов, 28 кафедр, четыре диссертационных совета и более 100 образовательных программ. Есть военный учебный центр и возможность проходить образовательные программы в рамках целевого обучения.

Основную часть мероприятия модерировал советник ректора по стратегическому развитию Андрей Цветков. Администрация вуза представила исчерпывающую информацию о поступлении, ее можно найти на сайте вуза.

В РГРТУ реализуют акселерационную программу «Мой стартап», целью которой является раскрытие возможностей и способностей молодежи в сфере бизнеса и инноваций.

Гостям рассказали о масштабной научной деятельности университета, взаимодействии с ключевыми работодателями, возможностях студентов вне учебы. Все желающие смогли задать свои вопросы.

В марте состоится еще один День открытых дверей.

Телефоны приемной комиссии:

8 (4912) 72-04-24

8 (4912) 72-03-32

8 (4912) 72-04-20.

Фото: Екатерина Першина, Артем Паршев.