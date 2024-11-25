На украшение Рязани к Новому году потратят 15 миллионов рублей
Работы закончат 27 декабря.
На украшение Рязани к Новому году потратят 15 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
В документах написано, что должны украсить уличные ели в Кремлевском сквере и на Лыбедском бульваре, установить фотозону «Часы», оформить гирляндами пешеходный мост в Нижнем городском парке. Предусмотрен монтаж световых арок, оформление фонтанов.
Заказчик — управление энергетики и ЖКХ администрации. Работы закончат 27 декабря.
Фото: документы с сайта госзакупок.