На украшение Рязани к Новому году потратят 15 миллионов рублей

Работы закончат 27 декабря.

На украшение Рязани к Новому году потратят 15 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

В документах написано, что должны украсить уличные ели в Кремлевском сквере и на Лыбедском бульваре, установить фотозону «Часы», оформить гирляндами пешеходный мост в Нижнем городском парке. Предусмотрен монтаж световых арок, оформление фонтанов.

Заказчик — управление энергетики и ЖКХ администрации. Работы закончат 27 декабря.

Фото: документы с сайта госзакупок.