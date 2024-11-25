На блогера Илью Варламова* возбудили уголовное дело

На блогера возбудили дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агента. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

На блогера Илью Варламова* возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Baza.

На блогера возбудили дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агента. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Напомним, Илью Варламова* признали иноагентом в марте 2023 года. Минюст сообщал, что блогер распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике и получал поддержку от иностранных источников.

*признан иноагентом на территории РФ