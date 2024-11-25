МИД России заявил о размещении российских ракет в Азии в качестве ответа США

«Появление соответствующих американских систем в любом регионе мира будет предопределять наши дальнейшие шаги, в том числе в сфере организации нашего военного-технического ответа», — сказал Замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

МИД России заявил о размещении российских ракет в Азии в качестве ответа США. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова.

По его словам, это одна из опций, о которых неоднократно говорилось.

«Появление соответствующих американских систем в любом регионе мира будет предопределять наши дальнейшие шаги, в том числе в сфере организации нашего военного-технического ответа», — сказал он.