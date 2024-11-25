Курская область ночью подверглась атаке ATACMS

Атака произошла около 2:00. Губернатор Курской области сообщил о сбитии 7 беспилотников и 7 ракет, не уточняя их тип. Ряд российских Z-блогеров и некоторые украинские СМИ пишут о применении ATACMS.

Ночью в понедельник, 25 ноября, Курская область подверглась атаке ракет ATACMS. Об этом сообщили «Осторожно, новости» со ссылкой на российских провоенных блогеров.

Как указано в публикации, атака произошла около 2:00. Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в регионе сбили семь беспилотников и семь ракет, не уточняя их тип.

Отмечается, что ряд российских Z-блогеров и некоторые украинские СМИ пишут о применении ракет ATACMS.

Telegram-канал Fighterbomber утверждает, что ВСУ использовали ATACMS, всего было выпущено восемь ракет по аэродрому.

Официально информация не подтверждена.

Ранее в Минобороны сообщали, что над Курской областью уничтожили семь беспилотников.