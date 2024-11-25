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Фомин: областной бюджет сохранил социальную направленность
В понедельник, 25 ноября, в региональном парламенте состоялись публичные слушания по проекту закона «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

В понедельник, 25 ноября, в региональном парламенте состоялись публичные слушания по проекту закона «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Открывая обсуждение, глава законодательного собрания Аркадий Фомин отметил, что публичные слушания, предваряющие принятие бюджета в первом чтении, являются одним из важнейших этапов формирования финансовой политики.

«Такой формат обеспечивает прозрачность и открытость бюджетного процесса, помогает принимать выверенные решения, учитывающие реальные потребности общества. Как и прежде, областной бюджет имеет социальную направленность», — сказал Фомин.

Отмечается, что ключевыми приоритетами остаются исполнение всех социальных обязательств, поддержка участников СВО и их семей, создание условий для укрепления социально-экономического потенциала Рязанской области и достижения национальных целей, обозначенных главой государства.

Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов сообщил, что в главном финансовом документе удалось сконцентрировать ресурсы на решении наиболее важных для региона задач.

«В необходимом объеме обеспечены расходы на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы с учетом поддержания достигнутых уровней по „указным“ категориям и роста минимального размера оплаты труда. Сохранены и проиндексированы в размере инфляции все меры социальной поддержки. Значительные средства заложены на бесплатное лекарственное обеспечение, обеспечение жильем детей — сирот», — сообщил он.