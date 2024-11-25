Двое рязанок перевели мошенникам почти миллион рублей. Об это сообщает пресс-служба УМВД по региону.
70-летняя жительница Рязани поверила незнакомцу, представившемуся по телефону специалистом банка. Под воздействием злоумышленника пенсионерка отправилась в банк, сняла со своего счета 676 тысяч рублей и через банкомат перевела эту сумму на «безопасный» счет.
Кроме того, 35-летней жительнице села Путятино позвонил псевдо-представитель портала Госуслуги и сообщил, что якобы взломан ее личный кабинет и персональными данными могут воспользоваться мошенники для оформления на ее имя микрозаймов.
Вскоре с женщиной связался «представитель банка» и рекомендовал обезопасить сбережения путем перевода на «резервный» счет.
Девушка перевела через мобильное приложение мошенникам 234 тысячи рублей.
Возбуждены уголовные дела.