Дмитрий Боков: за многие годы в РГУ имени Есенина накопились проблемы

Он назвал три главные задачи по управлению университетом: финансовое обеспечение, повышение качества образования и создание технических условий для образовательного процесса.

И.о. ректора РГУ имени Есенина Дмитрий Боков заявил, что за многие годы в РГУ имени Есенина накопились проблемы в материально-технической базе. Об этом он рассказал на телеканале ТКР в программе «Разные люди».

В интервью он назвал три главные задачи по управлению университетом: финансовое обеспечение, повышение качества образования и создание технических условий для образовательного процесса.

«К сожалению, за многие годы в университете накопились проблемы в материально-технической базе: ремонт крыш в корпусах и общежитиях. Надо улучшать цифровую среду, безопасность студентов», — отметил и.о. ректора.

Кроме того, Боков заявил, что нашел «серьезные противоречия с реальностью» в формировании стипендиального фонда, когда в начале года пришлось сократить стипендии отличникам и хорошистам.

По его словам, позднее стипендии отличникам восстановили — для него это была принципиальная задача.

«Мы подготовим инициативу по изменению федерального законодательства в части стипендиального обеспечения, чтобы у руководства вузов были варианты для маневра», — заявил Дмитрий Боков.