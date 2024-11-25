Бессараб: материнский капитал вырастет до миллиона рублей в 2027 году

В Госдуме ожидают, что в 2025 году выплаты оформят 1,4 млн россиян. Размер маткапитала увеличится на 7,3%.

Материнский капитал вырастет до миллиона рублей в 2027 году. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

«Материнский капитал будет расти и в последующие годы, что предусмотрено трехлетним бюджетом. Мы ожидаем, что выплата на второго ребенка, если на первого ее не получали, уже через три года достигнет одного млн рублей», — сказала она.

В Госдуме ожидают, что в 2025 году выплаты оформят 1,4 млн россиян. Размер маткапитала увеличится на 7,3%. С 1 февраля 2025 года на первого ребенка будут выплачивать 677 тысяч, на второго — 894 тысячи рублей.

Законодатель добавила, что материнский капитал увеличивается не на прогнозный, а на реальный размер инфляции.