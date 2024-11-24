Залужный заявил о неготовности НАТО к «войне на истощение» с Россией

НАТО не готова к «войне на истощение» с Россией, поскольку арсеналы ракет и дронов стран альянса несопоставимы с возможностями российского ВПК. Об этом заявил посол Украины в Лондоне и бывший главком ВСУ Валерий Залужный, пишет 24 ноября РЕН ТВ.

«Какая из стран НАТО на сегодня готова отбить нападение двух тысяч целей? Я не могу назвать вам сумму, какое количество ракет получает Украина, но поверьте мне: никакой подсчет не отвечает этому», — сказал Залужный.

Посол Украины в Британии отметил, что «ни Британия, ни другие страны не будут готовы» к прямому противостоянию с Россией. Залужный добавил, что системы ПВО стран НАТО могут быть полностью разряжены всего за два-три месяца.