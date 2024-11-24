Павел Малков: В 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» привели в порядок почти 144 км автодорог

В 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» привели в порядок почти 144 км автодорог. Об этом сказал Губернатор Рязанской области Павел Малков, комментируя работу по обновлению транспортных артерий регион.

«Наши усилия отметил зампредседателя Правительства Марат Хуснуллин. За работу в дорожной сфере за 2024 год Рязанской области вручена самая высокая отраслевая награда „Золотой каток“. В этом году по нацпроекту привели в порядок почти 144 км автодорог. Особое внимание уделяем школьным маршрутам и крупным трассам», — заявил Малков.

Он уточнил, что приведены в порядок более 16 км дороги Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов в Александро-Невском районе. Эта трасса входит в опорную сеть дорог России. В сутки здесь проезжает порядка двух тысяч автомобилей.

Капитально обновлены две дороги в Милославском районе, связывающие Рязанскую и Липецкую области. Также здесь проходит школьный маршрут. Помимо ремонта дорожного покрытия на участке заменили остановочные павильоны, установили новые знаки, нанесли разметку.

Также построили тротуары для жителей села Архангельское. В Касимовском районе завершили работы на участке трассы Москва — Егорьевск — Тума — Касимов, которая связывает столицу с Рязанской областью. «На этом не останавливаемся. Используем все доступные возможности для дальнейшего обновления дорог региона», — сказал Павел Малков.