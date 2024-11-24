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Павел Малков: Рязанская область стала лидером в ЦФО по количеству заключенных договоров на целевое обучение

Рязанская область стала лидером в ЦФО по количеству заключенных договоров на целевое обучение. Об этом сообщил Губернатор Рязанской области Павел Малков, комментируя работу по расширению в регионе системы целевого обучения в востребованных отраслях.

Как подчеркнул глава региона, в текущем году заключено более 1300 целевых договоров.

«Рязанская область стала лидером в ЦФО по данной работе. Самые популярные направления: медицина, сельское хозяйство и педагогика. За 2024 год около 500 работодателей нашего региона предложили целевое обучение на портале „Работа России“. Абитуриенты подбирали подходящие предложения с помощью портала „Госуслуги“. В Рязанской области такую практику применили впервые, — сказал Павел Малков. — Со следующего года планируем помогать с будущим трудоустройством не только поступающим, но и студентам».

Губернатор добавил, что во время учебы молодым людям окажут поддержку в выборе стажировки, практики, создании портфолио и устройстве на работу.