Генштаб ВСУ признал сложность ситуации на фронте

Ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данный момент остается сложной. Об этом сообщили в Генеральном штабе украинской армии.

«Ситуация на фронте остается сложной», — признались в сообщении, в котором приводился ход военных действий на 23 ноября.

При этом в Генштабе отмечают, что российские войска продолжают атаковать позиции ВСУ, имея численное превосходство. Россия наносит удары в районе населенных пунктов Липцы, Ивановка, Белогоровка, Закотное, Северск, Великая Новоселка, Новый Комар, Малая Токмачка и Казацкое.