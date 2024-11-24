Бастрыкин отреагировал на жалобу о загрязнении реки в Рязанской области

Александр Бастрыкин отреагировал на жалобу о загрязнении реки в Рязанской области. 24 ноября председатель СК России поручил провести проверку по информации о нарушении природоохранного законодательства в Борках Шиловского района.

В соцсетях пожаловались, что на берегу озера Святое организовали свалку бытовых и крупногабаритных отходов.

«Ядовитые вещества попадают в водоем, впадающий в реку Оку, в результате чего может произойти ее загрязнение, что негативно скажется на экологической обстановке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что власти не приняли никаких мер, несмотря на жалобы.