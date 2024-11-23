Военкор: выпускника РВВДКУ сняли с должности командующего группировкой «Юг»

Командующий группировкой российских войск «Юг» генерал-полковник Геннадий Анашкин снят с должности. Об этом в субботу, 23 ноября,
«Ряд источников подтверждают снятие с должности командующего группировкой войск „Юг“ генерал-полковника Геннадия Анашкина», — говорится в посте.
По данным военкора, причиной стала ситуация на Северском направлении, а также нежелание Анашкина доводить до высшего командования «истинное положение вещей».
Как сообщила
Официальные власти пока информацию не комментировали.
В открытых источниках указано, что Геннадий Анашкин — выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища 1993 года.
Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости