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Военкор: выпускника РВВДКУ сняли с должности командующего группировкой «Юг»
Утверждается, что причиной стала ситуация на Северском направлении, а также нежелание Анашкина доводить до высшего командования истинное положение вещей

Командующий группировкой российских войск «Юг» генерал-полковник Геннадий Анашкин снят с должности. Об этом в субботу, 23 ноября, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Ряд источников подтверждают снятие с должности командующего группировкой войск „Юг“ генерал-полковника Геннадия Анашкина», — говорится в посте.

По данным военкора, причиной стала ситуация на Северском направлении, а также нежелание Анашкина доводить до высшего командования «истинное положение вещей».

Как сообщила Baza, российские военкоры утверждают, что причиной послужили в том числе «неоправданные потери».

Официальные власти пока информацию не комментировали.

В открытых источниках указано, что Геннадий Анашкин — выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища 1993 года.

Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости