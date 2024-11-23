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В Рязани при пожаре пострадал мужчина
Всего за сутки в регионе случилось шесть пожаров. Один из них произошел в Рязани на улице 3-е Бутырки. Во время тушения спасли 64-летнего мужчину, его госпитализировали.

В пятницу, 22 ноября, в Рязанской области произошло шесть пожаров. Есть один пострадавший. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в своем Telegram-канале.

Один из пожаров произошел в Рязани вечером в пятницу, 22 ноября, на улице 3-е Бутырки. Во время тушения спасли 64-летнего мужчину, его госпитализировали. Возгорание ликвидировали 13 человек и четыре единицы техники.

Еще один пожар произошел в поселке Октябрьский в Михайловском районе. Сообщение о загорании поступило в 10:46 в пятницу, 22 ноября. Пожар потушили за 25 минут.

Как указано в посте, жилой дом поврежден на площади около четырех квадратных метров. Распространение огня не допущено. В тушении участвовали восемь человек и три единицы техники.

Пожар произошел, по данным регионального ГУ МЧС, из-за неисправной трубы дымохода.