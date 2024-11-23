В Рязани благотворительный фонд «Мы вместе» может лишиться помещения

Фонд в 2024 году может лишиться помещения на улице Новой, где находится гуманитарный склад.

В Рязани благотворительный фонд «Мы вместе» может лишиться помещения. Об этом сообщили в официальной группе фонда во «ВКонтакте».

Как указано в посте, фонд в 2024 году может лишиться помещения на улице Новой, где находится гуманитарный склад.

«Вы все прекрасно помните, в каком состоянии мы получили это помещение, это был разрушенный цех. Волонтеры и благотворители тогда объединились и с миру по нитке собирали деньги на ремонт, был получен Президентский грант на оборудование гуманитарного центра, сколько труда и средств было вложено! Последние годы, тяжелые для всей нашей страны на гуманитарном складе собраны тонны помощи для наших бойцов и беженцев!» — написали в посте.

В комментариях к публикации фонд «Мы вместе» ответил на вопрос о причинах возможного переезда.

«Типография освобождает помещение, здание пойдет под реконструкцию, такая у нас информация на сегодня», — написали активисты.

Изданию « Вид Сбоку » директор ГБУ «Рязанская областная типография» Алексей Андреев заявил, что не владеет такой информацией. На вопрос о том, будет ли проводиться реконструкция в здании областной типографии, он ответил, что не может ничего сказать сейчас.

Позже Ольга Маскаева, председатель благотворительного фонда охраны женского здоровья «Мы вместе» прокомментировала РЗН. инфо информацию. По ее словам, в помещении на улице Новой планируется реализация большого федерального проекта.

«Поэтому совместно с правительством региона мы выбираем наиболее подходящие для наших целей варианты размещения склада. Уверена, что совсем скоро мы остановимся на каком-то наиболее удобном для нас варианте. Работа не прекратится ни на один день, помощь нам гарантирована», — рассказала она.

Фото: «Яндекс Карты»