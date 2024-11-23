Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 23
Вск, 24
Пнд, 25
ЦБ USD 102.58 1.9 23/11
ЦБ EUR 107.43 1.35 23/11
Нал. USD 101.50 / 102.00 23/11 16:30
Нал. EUR 105.87 / 107.00 23/11 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
2 091
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
12 ноября Сбербанк отметил свое 183-летие. О том, куда...
15 ноября 17:35
6 557
Дилерская сеть exeed — лучшая в премиальном сегменте по версии рейтинг...
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с онлайн-п...
15 ноября 11:42
7 072
От «Востока» до «Химволокна». Названия остановок в Рязани, которые пот...
Остановки общественного транспорта в Рязани сохраняют с...
6 ноября 16:02
23 765
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани благотворительный фонд «Мы вместе» может лишиться помещения
Фонд в 2024 году может лишиться помещения на улице Новой, где находится гуманитарный склад.

В Рязани благотворительный фонд «Мы вместе» может лишиться помещения. Об этом сообщили в официальной группе фонда во «ВКонтакте».

Как указано в посте, фонд в 2024 году может лишиться помещения на улице Новой, где находится гуманитарный склад.

«Вы все прекрасно помните, в каком состоянии мы получили это помещение, это был разрушенный цех. Волонтеры и благотворители тогда объединились и с миру по нитке собирали деньги на ремонт, был получен Президентский грант на оборудование гуманитарного центра, сколько труда и средств было вложено! Последние годы, тяжелые для всей нашей страны на гуманитарном складе собраны тонны помощи для наших бойцов и беженцев!» — написали в посте.

В комментариях к публикации фонд «Мы вместе» ответил на вопрос о причинах возможного переезда.

«Типография освобождает помещение, здание пойдет под реконструкцию, такая у нас информация на сегодня», — написали активисты.

Изданию «Вид Сбоку» директор ГБУ «Рязанская областная типография» Алексей Андреев заявил, что не владеет такой информацией. На вопрос о том, будет ли проводиться реконструкция в здании областной типографии, он ответил, что не может ничего сказать сейчас.

Позже Ольга Маскаева, председатель благотворительного фонда охраны женского здоровья «Мы вместе» прокомментировала РЗН. инфо информацию. По ее словам, в помещении на улице Новой планируется реализация большого федерального проекта.

«Поэтому совместно с правительством региона мы выбираем наиболее подходящие для наших целей варианты размещения склада. Уверена, что совсем скоро мы остановимся на каком-то наиболее удобном для нас варианте. Работа не прекратится ни на один день, помощь нам гарантирована», — рассказала она.

Фото: «Яндекс Карты»