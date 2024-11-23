В России за год цветы подорожали на 11 процентов

В ноябре 2024 года букет в среднем стоил 2567 рублей, что на 11 процентов дороже по сравнению с тем же периодом 2023 года.

В России за год цветы подорожали на 11 процентов. Об этом в субботу, 23 ноября, сообщили «Известия» со ссылкой на аналитиков компании «АТОЛ».

Как указано в публикации, в ноябре 2024 года букет в среднем стоил две тысячи 567 рублей, что на 11 процентов больше, чем в 2023 году.

По данным издания, на данный момент одну розу можно купить в магазине за 182 рубля (+11% к году), гвоздику — за 65 рублей (+4%). За цветок каллы придется отдать 360 рублей (+8%), пионы стоят 377 рублей (+8%), а хризантемы — 253 рубля (+7%).

Отмечается, что средняя стоимость одного ириса в ноябре — 122 рубля (+5%), гладиолуса — 227 рублей (+4%), а гортензии — 451 рубль (+3%).