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В России хотят повысить налог на автомобили с громким выхлопом
В документе отмечается, что действующее законодательство предусматривает штрафные санкции за эксплуатацию транспортных средств, нарушающих допустимые нормы шума, однако существующие меры не всегда оказываются эффективными.

В Госдуме предложили повысить налог на автомобили с громким выхлопом. С инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, сообщило РИА Новости в субботу, 23 ноября.

«Предлагаю рассмотреть возможность введения дополнительного повышающего коэффициента при расчете налога на транспортные средства, а также отмены налоговых льгот для владельцев транспортных средств, если при прохождении государственной регистрации автомобиля или таможни России было выявлено, что выхлопная система машины была модернизирована таким образом, что звук выхлопных газов превышает стандартные нормы», — приводится текст обращения.

В документе отметили, что на данный момент есть штрафы для владельцев, автомобили которых нарушают допустимые нормы шума. Однако, по мнению депутата, эти меры не всегда эффективны.

Чернышов считает, что повышение налога позволит сократить число нарушений.

Отмечается, что обращение направлено главе Минтранса Роману Старовойту.