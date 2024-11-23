В МЧС назвали причину задымления автомобиля на парковке рязанского ТРЦ

По предварительной информации ведомства, произошло короткое замыкание, загорания не допущено.

Названа причина задымления автомобиля на парковке рязанского ТРЦ. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС в своем Telegram-канале.

Сообщение о задымлении легковушки поступило в 17.00. Прибывшие пожарные, вскрыли автомобиль, осмотрели его.

По предварительной информации ведомства, в автомобиле произошло короткое замыкание, загорания не допущено.

Ранее появилось видео с места происшествия.