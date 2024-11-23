Участникам СВО спишут просроченные кредиты до 10 миллионов рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон о списании до 10 миллионов рублей долгов по кредитам участникам СВО.

Президент России Владимир Путин подписал закон о списании до 10 миллионов рублей долгов по кредитам участникам СВО. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.

Инициативу хотят распространить на бойцов, заключивших контракт не ранее 1 декабря 2024 года. Займы также должны быть оформлены до этого срока.

Списание будет распространяться и на супругов.