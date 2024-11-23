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«Свидания на Театральной» в Рязани посетил Уильям Шекспир
Фестиваль в рязанском драмтеатре «Свидания на Театральной» посетил Уильям Шекспир. Показ спектакля «Как вам это понравится» от театра «Вера» из Нижнего Новгорода посетила журналист РЗН. Инфо.

Фестиваль в рязанском драмтеатре «Свидания на Театральной» посетил Уильям Шекспир. Показ спектакля «Как вам это понравится» от театра «Вера» из Нижнего Новгорода посетила журналист РЗН. Инфо.

На сцене было множество современных деталей из нового прочтения непопулярной пьесы классика. Фигуры из «Игры в Кальмара» помогали актерам с декорациями, персонажам предлагали сортировать мусор и выкидывать его в раздельные эко-урны, главная героиня Розалинда (Полина Майорова) под занавес читала монолог словами американского комика Бо Бернема, на площадку выезжал курьер на велосипеде. При этом режиссер Александр Ряписов бережно отнесся к тексту произведения. Проникновенный и дословный «Весь мир — театр» чего только стоит…

В начале действие переносит нас в тоталитарное государство. Там царит вечный холод, а костюмы персонажей подозрительно навевают воспоминания о советском прошлом — шинели, красные бантики, подштанники, только пионерских галстуков не хватает. Вокруг жестокость, герцог не чурается пыток и бессмысленных боев на кулаках. Из этого мира решают убежать дочь герцога Селия (Мария Попова) и ее кузина Розалинда, переодевшись мужчиной. Скрываясь, они поселяются в Арденском лесу. Там в декорациях появляется цвет, наступает весна.

Действие прерывается музыкальными номерами. Но для понимания, почему режиссер выбрал именно эту песню, надо знать английский и французский хотя бы на начальном уровне. Актеры поют на языке оригинала.

Стоит отдельно отметить актерские решения Марии Поповой и ее героини Селии. Она смелая, верная, решительная неуклюжая и веселая. Попова дает зрителю понять пластикой и экспрессией, что Селия — разносторонняя девушка и гораздо лучше подходит для управления государством ее жестокого отца.

В финале на сцену выходит сам Шекспир. На ломанном английском он «предъявляет» Розалинде за использование не его текста. На что героиня поясняет, что мысль о том, что любви достойны все — это мысль автора. Разве важно, каким текстом ее донести?

И все же три с лишним часа плотного повествования и огромного количества отсылок трудны для восприятия. В конце происходят три свадьбы, и, когда главные герои, наконец, целуются, чувствуешь облегчение от того, что настал финал. Счастливый, красочный и добрый — каждому нашли пару, а злодея победили без потерь.