Сотрудники наркоконтроля нашли в квартире жителя Рязани 1,7 килограмма марихуаны

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области задержали 45-летнего жителя Рязани, подозреваемого в хранении крупной партии марихуаны. Об этом в субботу, 23 ноября, сообщила пресс-служба региональной полиции.

«В молодости мужчина был судим за разбойное нападение. Также сотрудники правоохранительных органов знали его как посетителя наркопринов. В последние годы рязанец внешне вел законопослушный образ жизни», — говорится в сообщении.

Однако, как указано в публикации, недавно полицейским стало известно, что мужчина может хранить дома наркотики.

Сотрудники УНК УМВД совместно с коллегами из отдела МВД России по Московскому району города Рязани посетили квартиру подозреваемого на улице Бирюзова с постановлением суда на проведение обследования. Оперативники обнаружили ведро, банки, бутылки и пакет с марихуаной. Общая масса изъятого наркотика составила 1754 грамма.

По предварительной информации ведомства, летом злоумышленник присмотрел на территории области очаг дикорастущей конопли и изготовил марихуану.

Следователь ОМВД России по Московскому району города Рязани в отношении мужчины возбудил уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.