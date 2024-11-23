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СМИ: Украина потеряла более 40% занятой территории в Курской области
Как сообщило издание Reuters, Украина атакой на Курскую область намеревалась замедлить наступление ВС РФ в Донбассе и использовать контроль над территорией как рычаг давления на возможных будущих мирных переговорах.

Украина потеряла более 40% занятой территории в Курской области. Об этом в субботу, 23 ноября, сообщило ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

«В лучшем случае мы контролировали около 1 376 кв. км. Сейчас, конечно, эта территория меньше. Сейчас мы контролируем примерно 800 кв. км», — приводятся слова собеседника агентства.

Как сообщило Reuters, Украина атакой на Курскую область хотела замедлить наступление ВС РФ в Донбассе и использовать контроль над территорией как рычаг давления на возможных мирных переговорах.