СМИ: Украина потеряла более 40% занятой территории в Курской области

Как сообщило издание Reuters, Украина атакой на Курскую область намеревалась замедлить наступление ВС РФ в Донбассе и использовать контроль над территорией как рычаг давления на возможных будущих мирных переговорах.

Украина потеряла более 40% занятой территории в Курской области. Об этом в субботу, 23 ноября, сообщило ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

«В лучшем случае мы контролировали около 1 376 кв. км. Сейчас, конечно, эта территория меньше. Сейчас мы контролируем примерно 800 кв. км», — приводятся слова собеседника агентства.

Как сообщило Reuters, Украина атакой на Курскую область хотела замедлить наступление ВС РФ в Донбассе и использовать контроль над территорией как рычаг давления на возможных мирных переговорах.