Рязанская ГАИ анонсировала рейды по поиску пьяных водителей

Рейд пройдет в субботу, 23 ноября.

В субботу, 23 ноября, сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области проведут рейд «Нетрезвый водитель». Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Как указано в публикации, инспекторы ДПС будут использовать метод «массовой проверки», суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество автомобилистов, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру.