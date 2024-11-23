Рязанская ГАИ анонсировала рейды по поиску пьяных водителей
Рейд пройдет в субботу, 23 ноября.
В субботу, 23 ноября, сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области проведут рейд «Нетрезвый водитель». Об этом
Как указано в публикации, инспекторы ДПС будут использовать метод «массовой проверки», суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество автомобилистов, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру.