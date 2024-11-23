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Россиянам пообещали теплую погоду на следующей неделе
В ближайшие дни практически во всей России будет теплая погода, температуры на семь градусов ниже нормы нигде не ожидаются до середины следующей недели.

Россиянам пообещали теплую погоду на следующей неделе. Об этом в субботу, 23 ноября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд «Интерфаксу».

По его словам, в ближайшие дни практически во всей России будет теплая погода, температуры на семь градусов ниже нормы нигде не ожидаются до середины следующей недели.

Вильфанд добавил, что аномальных холодов не ожидается. Исключением станет только юг Западной Сибири, Новосибирская, Омская и Томская области.