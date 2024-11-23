На Первомайском проспекте в Рязани затопило кафе

Автор во время съемки видео утверждает, что из-за сильного дождя затопило все помещения в кафе. Владельцы переживают, что может произойти замыкание, потому что все розетки находятся внизу.

На Первомайском проспекте в Рязани затопило кафе. Об этом сообщили в соцсетях в субботу, 23 ноября.

Автор во время съемки видео утверждает, что из-за сильного дождя затопило все помещения в кафе. Владельцы переживают, что может произойти замыкание, потому что все розетки находятся возле пола.

Отмечается, что коммунальные службы не приехали на вызов.