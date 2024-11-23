Медведев: страны НАТО включились в войну против России
США и другие участники НАТО включились в полноценную войну против России после использования их ракет для ударов по Курской и Брянской областям, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу
«Это все равно меняет ход боестолкновений и того, что происходит, поскольку свидетельствует о том, что блок НАТО, Вашингтон и другие участники этого альянса, по сути, включились уже не в гибридную, а полноценную войну против нашей страны», — сказал Медведев о последствиях применения дальнобойных западных ракет для ударов вглубь России.