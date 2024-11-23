ГАИ обратилась к рязанцам из-за десятиградусного перепада температур
Из-за изменения погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».
ГАИ обратилась к рязанцам из-за десятиградусного перепада температур. Соответствующая информация
В субботу, 23 ноября, будет облачно. В области местами ожидаются дождь, мокрый снег, гололедица. Ветер прогнозируют южной четверти, до 23 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит -2, +3°С, днем — +3, +8°С.
Из-за изменения погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».