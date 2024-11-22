Жителя Рязанской области оштрафовали за пост с символикой АУЕ*

Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения по статье 20.3 части 1 КоАП и назначил ему штраф.*организация, признанная экстремисткой, деятельность которой запрещена на территории РФ

39-летий сараевец заплатит штраф за размещение в соцсетях символики экстремистской организации. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщил ИД «Пресса».

Как стало известно изданию, мужчина разместил на своей странице во «ВКонтакте» в открытом доступе графическое изображение, на котором была символика АУЕ* в виде восьмиконечной звезды.

Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения по статье 20.3 части 1 КоАП и назначил ему штраф в размере одной тысячи рублей.

*организация, признанная экстремисткой, деятельность которой запрещена на территории РФ