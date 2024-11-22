Жительницу Старожилова осудили за драку с женщиной в кафе

Суд назначил нападавшей наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также ее обязали выплатить потерпевшей 400 тысяч рублей.

Жительницу Старожилова осудили за драку с женщиной в кафе. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, 38-летняя женщина поругалась с другой жительницей региона в кафе. Во время конфликта она ударила соперницу стеклянной бутылкой по голове. В результате женщина получила тяжкие телесные повреждения.

Суд назначил нападавшей наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также ее обязали выплатить потерпевшей 400 тысяч рублей.