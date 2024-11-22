Жители улицы Новоселковской в Рязани рассказали о невывозе мусора

Отходы полностью покрыли контейнеры.

Жители улицы Новоселковской в Рязани рассказали о невывозе мусора. Об этом в пятницу, 22 ноября, пишет Telegram-канал «Рязань. Происшествия».

«Мусорные контейнеры погребены под грудами отходов, и пройти мимо этой свалки просто невозможно. Это не только портит внешний вид нашего района, но и создает угрозу для здоровья, так как крысы могут без труда обжить наши многоэтажные общежития. Нам необходим регулярный вывоз мусора и восстановление чистоты в нашем районе», — указано в публикации.