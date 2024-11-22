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«Зеленый сад» начал строительство нового участка дороги в Московском районе

«Зеленый сад» начал строительство нового участка дороги в Московском районе. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отрезок соединит улицу Вишневую и 4-й Мервинский проезд. Дорога будет двухполосная, с тротуаром и освещением. В будущем рядом с ней появятся торговые площади.

Движение по новому участку откроют до конца 2024 года. Полное благоустройство завершится к маю 2025-го при благоприятных погодных условиях.

Благодаря вновь построенной дороге появится еще один подъездной путь к ЖК Discovery. Это будет удобно для жильцов новостройки, которые уже получают ключи от квартир.

Приобретайте жилье в сданном ЖК в районе с развитой инфраструктурой. Только сейчас компания «Зеленый сад» предлагает скидки до 1 000 000 рублей. Также работает программа семейной ипотеки. Подробности в отделе продаж «Зеленого сада»: +7 (4912) 77-77-77.