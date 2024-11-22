«Зеленый сад» начал строительство нового участка дороги в Московском районе

«Зеленый сад» начал строительство нового участка дороги в Московском районе. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отрезок соединит улицу Вишневую и 4-й Мервинский проезд. Дорога будет двухполосная, с тротуаром и освещением. В будущем рядом с ней появятся торговые площади.

Движение по новому участку откроют до конца 2024 года. Полное благоустройство завершится к маю 2025-го при благоприятных погодных условиях.

Благодаря вновь построенной дороге появится еще один подъездной путь к ЖК Discovery. Это будет удобно для жильцов новостройки, которые уже получают ключи от квартир.