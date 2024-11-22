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Зеленский отреагировал на запуск «Орешника»
Украинский президент заявил, что удар российской баллистической ракеты по Днепропетровску — это «очевидное и серьезное увеличение масштаба и жестокости этой войны, циничное нарушение Россией Устава ООН».

Зеленский отреагировал на запуск «Орешника». Об этом пишет URA.RU.

Украинский президент заявил, что удар российской баллистической ракеты по Днепропетровску — это «очевидное и серьезное увеличение масштаба и жестокости этой войны, циничное нарушение Россией Устава ООН».

Первым шагом к обострению конфликта со стороны РФ, по словам Зеленского, было привлечение солдат Северной Кореи для участия в СВО.

Он также заявил, что Украина не впервые применила дальнобойное оружие по российской территории, поэтому удары 19 и 21 ноября — не «новый шаг» эскалации с украинской стороны.

Напомним, 21 ноября Владимир Путин обратился к россиянам. В обращении он рассказал, что ВС РФ впервые применили гиперзвуковое оружие системы «Орешник» для удара по предприятию, на котором производились ракеты для ВСУ. Позже Медведев опубликовал видео работы «Орешника».