ВС России нанесли удар по позициям украинских боевиков у Макеевки в ЛНР

Отмечается, что продвижению сил России на данном участке фронта способствует контроль над ранее занятой стратегической высотой.

ВС России нанесли удар по позициям украинских боевиков у Макеевки в ЛНР и заняли оставленные противником позиции. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что продвижению сил России на данном участке фронта способствует контроль над ранее занятой стратегической высотой, поскольку «прикрываются действия штурмовых групп», а также отмечается «численный перевес, который позволяет продавливать оборону вооруженных формирований Украины».