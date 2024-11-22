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ВС РФ за неделю уничтожили пять ракет ATACMS и две Storm Shadow
В ответ на это российские войска нанесли 30 групповых ударов, в том числе ракетой «Кинжал» по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

ВС РФ за неделю уничтожили пять ракет ATACMS и две Storm Shadow. Об этом сообщило Минобороны России.

В ответ на это российские войска нанесли 30 групповых ударов, в том числе ракетой «Кинжал» по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

В ведомстве добавили, что в течение недели военнослужащие Вооруженных сил РФ освободили населенные пункты Ленинское, Новоалексеевка, Новоселидовка, Ильинка и Новодмитровка, Дальнее и Макаровка в ДНР.

Также российская армия нанесла поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных, пехотной, трех егерских бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Было отражено 68 контратак противника, добавили в ведомстве.