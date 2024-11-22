В Татарстане произошло смертельное ДТП

В Татарстане произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

Авария случилась 21 ноября на автомобильной дороге «Старое Дрожжаное -Татарские Шатрашаны». Водитель ВАЗа, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди следующим трактором. Автомобиль ВАЗ отбросило на встречную полосу, где он совершил столкновение с автомобилем ГАЗ.

В результате пассажир «Нивы» скончалась на месте, водитель и еще один пассажир госпитализированы.

Обстоятельства произошедшего выясняются.