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В США призвали Украину рассмотреть территориальные уступки ради мира
Такое решение необходимо для сохранения суверенитета.

В США призвали Украину рассмотреть территориальные уступки ради мира. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на американский журнал Foreign Policy.

По мнению издания, для Киева «пришло время заключить наиболее благоприятный мир, который доступен в данный момент», если он стремится сохранить свой суверенитет.

В статье также указывается, что западным чиновникам следует прекратить настаивать на выполнении условий стратегического поражения России в своих публичных выступлениях, чтобы не создавать препятствий для дипломатических усилий по разрешению конфликта на Украине.